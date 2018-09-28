Лоукостер "Победа" планирует по итогам 2018 года увеличить перевозки на 50%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", планирует перевезти в 2018 году 7 млн пассажиров, что на 50% больше, чем в прошлом году. Об этом журналистам сообщил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 млн человек - на 50% больше прошлогоднего показателя", - сказал он.

28 сентября компания перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет авиаперевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.