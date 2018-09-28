Объединенная Wintershall Dea может выйти на IPO после середины 2020 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новая компания Wintershall Dea, соглашение о создании которой подписали германский концерн BASF и LetterOne Михаила Фридмана, может провести публичное размещение акций (IPO) после середины 2020 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами глава будущей компании Марио Мерен.

"Мы ожидаем, что интеграция завершится в первой половине 2020 года, а возможность IPO мы рассмотрим не ранее второй половины 2020 года", - сказал он.

Ожидается, что сделка будет финализирована в первой половине 2019 года.

Накануне Wintershall сообщила, что химический концерн BASF и LetterOne бизнесмена Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов - Wintershall и Dea, сделка будет закрыта в первой половине 2019 года. Новая компания Wintershall DEA станет крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти. Компании оценивают синергию от сделки в сумму не менее €200 млн ежегодно, начиная с третьего года после объединения.

История сделки

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года. Предполагается, что на начальном этапе 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.

В 2017 году совокупная выручка обеих компаний составила €4,7 млрд, чистая прибыль - €470 млн. Суммарные ресурсы компаний в 2017 году оценивались в 210 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), что эквивалентно среднесуточной добыче в 575 тыс. баррелей в сутки.

LetterOne купила германскую нефтегазовую компанию Dea в 2015 году, при этом среди претендентов был и BASF. Сейчас у Dea 128 лицензий в восьми странах, а добыча в 2016 году достигла 50 млн баррелей н. э. В октябре 2017 года к этому активу добавилось норвежское подразделение E.ON.

Германская Wintershall на 100% принадлежит концерну BASF. Компания является партнером "Газпрома" по строительству "Северного потока - 2". У Wintershall также есть доли в совместных с "Газпромом" проектах в России: разработка первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50%) и Южно-Русского месторождения (Wintershall принадлежит 35%), а также освоение четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения (Wintershall владеет по 25% в проектах освоения участков).