"Нафтагаз": рынок буровых услуг в России будет расти при любой цене на нефть

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рынок буровых услуг в России будет расти при любой цене на нефть, считает генеральный директор нефтесервисной компании "Нафтагаз" Ислам Назаралиев.

"Если присмотреться к рынку, то у нефтесервисной отрасли очень хорошие перспективы. Рынок бурения в России будет расти при любой цене на нефть. Мы к этому активно готовимся, приобретаем новое оборудование", - сказал он ТАСС.

Назаралиев отметил, что общее состояние парка буровых установок в стране не вполне отвечает сегодняшним требованиям, а большинство компаний, особенно небольших, работает на морально и физически устаревшем оборудовании.

"В прошлом году нами были введены в эксплуатацию четыре новые буровые установки, и продолжаем инвестировать в техническое переоснащение. До конца 2020 г. планируем завершить полную модернизацию парка оборудования и довести средний возраст буровых до 5 лет", - отметил он.

По словам Назаралиева, на эти цели в 2015-2017 гг. компанией уже потрачено 3,7 млрд руб. "При этом объем инвестиций нарастает, более 2,6 млрд руб. инвестиционных средств пришлось на 2017 г. В реализации наших планов помогают наши партнеры по лизингу", - отметил он.

Соглашение с ВТБ и Сбербанком

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между АО "Нафтагаз" и "ВТБ Лизингом" о намерении профинансировать программу компании по обновлению и модернизации бурового оборудования на 5 млрд рублей.

"Сотрудничаем и со "Сбербанк Лизингом" в части реализации программы по транспорту и спецтехнике. По направлению "Бурение" ставим перед собой задачу к 2020 г. выйти на миллион метров проходки в год, а в пятилетней перспективе войти в тройку крупнейших независимых нефтесервисных компаний России", - добавил гендиректор.

При этом Назаралиев подчеркнул, что при сохранении существующих предпосылок в отрасли в средне- и долгосрочной перспективе "сегмент высокомаржинальных услуг будет все больше представлен иностранными подрядчиками, которые за счет более гибкой международной структуры, инвестиционных возможностей и доступа к дешевым и длинным деньгам, займут господствующее положение на рынке. "Мне же кажется, что наша страна обладает серьезным нефтесервисным наследием и глубокими традициями, утрачивать которые крайне опасно и недальновидно. То, что комфортно и удобно для маленькой монархии в пустыне, для нашей страны с ее ролью в мире будет подобием пистолета, приставленного к виску. В том, что с момента развала СССР так называемый свободный рынок всегда "рассуживает" почему-то не в наших интересах с момента развала СССР многие думающие люди уже сумели не раз убедиться", - предостерег он.

"Сегодня в стране предпринимаются серьезные шаги по так называемому импортозамещению. В большинстве своем это касается локализации технологичного оборудования. Думаю, что необходимо расширить эту сферу и на российские, нефтесервисные в том числе, компании, которые показывают устойчивый рост в своем развитии, имеют высокий потенциал, но испытывают дефицит собственных инвестиционных средств. Необходима подготовка и реализация на государственном уровне реально действующих программ поддержки таких предприятий, а именно: создание для них преимущественных, более простых условий получения и льготных условий возврата инвестиционных средств. Учитывая сложившийся уровень цен на нефть, думаю, что для начала этого процесса мы имеем сегодня самые благоприятные условия", - отметил он.

По мнению Назаралиева, более активное участие государства в решении проблем отрасли, в том числе и в части выстраивания справедливых коммуникаций между всеми ее субъектами, неминуемо приведет к укреплению отечественных нефтесервисных компаний, развитию новых технологий и, как следствие, отрасли.