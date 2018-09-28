Зампред Внешэкономбанка считает, что санкции США не затронут госдолг РФ и банки

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что санкции США не затронут госдолг и банки РФ. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Думаю, что все-таки не будет введения санкций США против госдолга [РФ], иначе это будет работать против доллара, против американских компаний. Вероятность такая есть, но думаю, она не очень высокая", - сказал Клепач, отвечая на вопрос о возможных рисках введения американских санкций против госдолга и банков РФ.