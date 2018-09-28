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Санкции в отношении России
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Зампред Внешэкономбанка считает, что санкции США не затронут госдолг РФ и банки

При этом Андрей Клепач отметил, что вероятность введения таких мер есть, но не очень высокая
Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач Кирилл Кухмарь/ТАСС
Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что санкции США не затронут госдолг и банки РФ. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Думаю, что все-таки не будет введения санкций США против госдолга [РФ], иначе это будет работать против доллара, против американских компаний. Вероятность такая есть, но думаю, она не очень высокая", - сказал Клепач, отвечая на вопрос о возможных рисках введения американских санкций против госдолга и банков РФ.

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