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Авиакомпания "Азимут" открывает регулярные рейсы из Ростова в Бишкек и Ереван

Полеты начнут выполнять с 28 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе авиакомпания "Азимут", созданная в прошлом году на базе ростовского аэропорта Платов, с 28 сентября запускает регулярные рейсы в Бишкек, а с октября - в Ереван. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Платов… ввел два новых рейса в расписание по направлению ближнего зарубежья - Бишкек и Ереван. Регулярные рейсы в страны ближнего зарубежья выполняет базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания "Азимут", - говорится в сообщении.

Рейсы в Бишкек будут выполняться еженедельно: вылет из Ростова-на-Дону - по пятницам, из Бишкека - по субботам. Рейсы в Ереван открываются с 1 октября и будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям. По данным пресс-службы, все рейсы будут осуществляться на лайнерах отечественного производства SSJ-100.

Авиакомпания "Азимут" является базовым перевозчиком аэропорта ростовского аэропорта Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Компания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города.

Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, "Азимут" планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк компании состоит из восьми самолетов SSJ-100. Перевозчик планирует к 2021-2022 гг. увеличить парк самолетов до 16.

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