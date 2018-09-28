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Внешний долг России с начала года снизился на 5,9% и составил почти $491 млрд

ЦБ отмечает, что на снижение повлияло, в частности, сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 5,9% и на 1 июля составил $490,7 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что на снижение оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках; задолженности по ссудам и займам нефинансовых организаций, привлеченным из-за рубежа; а также долговых обязательств по суверенным ценным бумагам, номинированным в российских рублях, находящихся в портфеле нерезидентов.

Внешний долг РФ на 1 января 2018 года составлял $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года.

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