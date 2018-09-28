Сбербанк будет выдавать кредиты без подтверждения доходов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в рамках пилотного проекта начинает рассматривать заявки на потребительские кредиты без документов, подтверждающих уровень дохода (например, справок 2-НДФЛ), говорится в сообщении банка.

Такие условия будут действовать до 14 октября для кредитов на сумму до 300 тыс. рублей. Подать заявку можно в отделениях банка и в веб-версии интернет-банка "Сбербанк Онлайн".

Вместо справок о доходах Сбербанк "собирает данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие", говорится в сообщении. "С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа, применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита", - цитирует пресс-служба банка управляющего директора дивизиона "Занять и сберегать" Сергея Широкова.