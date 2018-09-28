Глава комитета Госдумы: закон о возрождении заготконтор планируется принять до конца года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут без уплаты налогов сдавать собранные в лесу дикоросы, планируется к принятию в трех чтениях в осеннюю сессию Госдумы.

Об этом сообщил журналистам в пятницу глава профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, один из авторов инициативы Николай Николаев.

"Законопроект, который позволит гражданам сдавать в заготконторы дикоросы, планируется к принятию в текущую осеннюю сессию... Важно принять его до весны, чтобы люди уже в следующем сезоне могли воспользоваться новыми возможностями для заработка", - подчеркнул парламентарий.

Документ был внесен в Госдуму 17 сентября, в числе авторов инициативы также депутаты-единороссы Татьяна Соломатина, Борис Гладких и Валентина Пивненко.

Как ранее заявлял Николаев, законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, при этом в статье 217 Налогового кодекса РФ уже четко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Однако, по словам депутата, "этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать", в связи с чем депутаты намерены устранить это несоответствие.

Документом также вносятся корреспондирующие изменения в закон "О потребительской кооперации". "Необходимо строительство новых и модернизация существующих приемо-заготовительных пунктов потребительской кооперации с применением современных технологий, создание льготных условий для развития таких предприятий, включение в число приоритетов господдержки продвижение российских брендов на мировой арене и внутреннем рынке", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.