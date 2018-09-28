ЦБ РФ выявил операции по выводу активов из Русского национального банка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Временная администрация по управлению Русским национальным банком (г. Ростов-на-Дону), у которого Банк России ранее отозвал лицензию, во время обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению банком в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования аффилированных с банком юридических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства", - говорится в сообщении.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками Русского национального банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России 6 июня отозвал лицензию у Русского национального банка. По данным регулятора, бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 339 место в банковской системе России.