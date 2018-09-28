Резидентами ТОР под Тамбовом станут фирмы по переработке молока, зерна и производству яиц

ТАМБОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Первыми резидентами территории опережающего развития "Котовск" (ТОР) в Тамбовской области станут предприятия по переработке молока, зерна и производству яиц, рассказал в пятницу ТАСС глава города Котовска Алексей Плахотников.

"Три предприятия зарегистрированы и еще четыре находятся в стадии оформления. Тамбовская область сельскохозяйственная, поэтому у нас в резидентах - крупный молокозавод, который будет выпускать очень большой объем продукции, начиная от сыров и заканчивая детским питанием. Это многомиллиардные инвестиции. И два местных предприятия - одно будет перерабатывать зерно и еще одно - производить яйца", - сказал он.

Плахотников пояснил, что кроме агропромышленных фирм на территории опережающего развития "Котовск" расположится химический кластер - инвесторов привлекают цеха лакокрасочного завода, который находится в состоянии банкротства, но благодаря статусу ТОР сможет выйти на новый виток развития. В частности, им заинтересовались предприятия по утилизации нефтяных отходов и пошиву полимерных мешков для сыпучих продуктов - современных мягких контейнеров биг-бэг.

"На сегодняшний день проектируется индустриальный парк, и уже в следующем году мы сможем говорить о строительстве производства. Мы можем предоставить резидентам все, что нужно - электричество и газ, это две главное вещи <…> Индустриальный парк расположится на площади 142 гектара, плюс рядом есть еще 400 гектаров, которые можно задействовать", - добавил Плахотников.

Ранее в пресс-службе администрации региона сообщали, что при реализации всех запланированных мероприятий объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОР "Котовск" за 10 лет, превысит 10,7 млрд рублей, будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

Котовск насчитывает 31 тыс. жителей, его крупнейшим предприятием является пороховой завод, на котором ранее было занято до 15 тыс. горожан, сейчас число его работников в несколько раз меньше. Котовск получил статус территории опережающего развития в декабре 2017 года. ТОР "Котовск" создана на десть лет (с 2018 года по 2027 год).