ЦБ перечислил признаки возможного хищения денег с карт

Во-первых, банк должен заподозрить хищение, если данные получателя перевода уже содержатся в базе ЦБ о случаях и попытках кражи денег с карты.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ обнародовал признаки операций, которые потенциально могут совершаться для хищения денег с банковской карты. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Второй признак - совпадение параметров устройств, с которых совершается перевод, с параметрами устройств из базы данных.

Третий признак - нетипичность транзакции по сравнению с операциями, которые обычно совершает клиент. В частности, банкам нужно обращать внимание на время и место проведения операции, ее сумму и периодичность. При этом порядок выявления нетипичных транзакций ЦБ не устанавливает - каждый банк определяет их сам.

Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех обстоятельств. Если же связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток, подчеркивают в ЦБ.