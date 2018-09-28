Венесуэльский миграционный кризис может обойтись Колумбии в $1,5 млрд

БОГОТА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу заявил, что финансовые последствия от масштабного венесуэльского миграционного кризиса оцениваются в $1,5 млрд, что составляет 0,5% от ВВП страны, который в 2017 году составлял $310 млрд. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка, отвечающего за Латинскую Америки и страны Карибского бассейна, Хорхе Фамильяром.

"Налоговое воздействие миграционного кризиса может составлять порядка 0,5% ВВП ($1,5 млрд - прим. ТАСС), и мы, очевидно, хотим знать, как это отразится на здравоохранении, образовании, инфраструктуре и многих других общественных благах", - заявил Дуке, чьи слова приводит агентство EFE.

По словам президента, Всемирный банк готов оказать Колумбии помощь "в получении кредитов, которые он предоставляет на длительное время странам, страдающим от миграционных трудностей".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.