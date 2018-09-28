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Северный Кавказ

Кадыров: АФК "Система" планирует развивать бизнес в Чечне

Глава республики обсудил с председателем совета директоров компании Владимиром Евтушенковым "первоочередные меры, необходимые для начала сотрудничества"

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" планирует развивать бизнес в Чеченской Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с председателем совета директоров компании Владимиром Евтушенковым.

"У нас состоялся предметный, конкретный, деловой разговор. Обсудили вопросы развития бизнеса АФК "Система" в Чеченской Республике. При этом мы определили первоочередные меры, необходимые для начала сотрудничества", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни добавил, что решению компании вести бизнес в Чечне предшествовало изучение экономической, инвестиционной, общественной ситуации в республике.

АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные сектора экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес. АФК "Система" - контролирующий акционер в большинстве своих бизнесов.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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