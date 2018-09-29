Кабмин предложил увеличить МРОТ на 2,9% в 2020 году и на 2% в 2021 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство предложило увеличить размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2,9% в 2020 году, на 2% в 2021 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах , предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"На 2020 и 2021 годы в проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтено ежегодное увеличение МРОТ с 1 января оценочно в 2020 году - на 2,9%, в 2021 году - на 2%", - отмечается в материалах.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что с 1 января 2019 года МРОТ будет установлен на уровне 11280 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По данным Минтруда, повышение коснется 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений.