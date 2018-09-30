Сенатор Каноков: врио главы КБР необходимо поднимать экономику республики

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие экономики и решение проблем жителей Кабардино-Балкарии являются ключевыми задачами для назначенного на этой неделе врио главы республики Казбека Кокова, заявил журналистам сенатор от региона Арсен Каноков, который в 2005 - 2013 годах также возглавлял КБР.

"Сейчас сложное время, и надо очень внимательно относиться к проблемам наших простых жителей, надо помогать, с ними советоваться, надо любить людей и это очень важно. Надеюсь, что он [Казбек Коков] будет иметь настоящий авторитет среди простых людей, и, я надеюсь, экономику поднимет, а мы будем помогать, чем можем. Я лично буду поддерживать его начинания, так как он очень образован и правильно воспитан, с заботой о людях", - сказал Каноков журналистам в Сочи, где проходила "Формула-1".

Сенатор отметил конкретные направления для развития региона. "Сейчас мы будем восстанавливать завод по добыче вольфрама и молибдена, также будем продолжать [развивать] садоводство, тепличное хозяйство, глубокую переработку продуктов питания, мы хотим сами себя обеспечивать. Самая высокая гора в Европе находится в Кабардино-Балкарии (5642 метров), мы построили самую высокогорную канатную дорогу. Это горнолыжные курорты, это минеральная вода, это просто гостеприимство людей", - сказал Каноков.

45-летний советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков был назначен врио главы КБР указом президента Владимира Путина 26 сентября. На этой должности он сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 6 декабря 2013 года. Экс-глава КБР был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ после того, как президент принял его отставку.