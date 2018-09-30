{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Сенатор Каноков: врио главы КБР необходимо поднимать экономику республики

Сенатор также обозначил конкретные направления для развития региона

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие экономики и решение проблем жителей Кабардино-Балкарии являются ключевыми задачами для назначенного на этой неделе врио главы республики Казбека Кокова, заявил журналистам сенатор от региона Арсен Каноков, который в 2005 - 2013 годах также возглавлял КБР.

На эту тему

"Сейчас сложное время, и надо очень внимательно относиться к проблемам наших простых жителей, надо помогать, с ними советоваться, надо любить людей и это очень важно. Надеюсь, что он [Казбек Коков] будет иметь настоящий авторитет среди простых людей, и, я надеюсь, экономику поднимет, а мы будем помогать, чем можем. Я лично буду поддерживать его начинания, так как он очень образован и правильно воспитан, с заботой о людях", - сказал Каноков журналистам в Сочи, где проходила "Формула-1".

Сенатор отметил конкретные направления для развития региона. "Сейчас мы будем восстанавливать завод по добыче вольфрама и молибдена, также будем продолжать [развивать] садоводство, тепличное хозяйство, глубокую переработку продуктов питания, мы хотим сами себя обеспечивать. Самая высокая гора в Европе находится в Кабардино-Балкарии (5642 метров), мы построили самую высокогорную канатную дорогу. Это горнолыжные курорты, это минеральная вода, это просто гостеприимство людей", - сказал Каноков.

45-летний советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков был назначен врио главы КБР указом президента Владимира Путина 26 сентября. На этой должности он сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 6 декабря 2013 года. Экс-глава КБР был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ после того, как президент принял его отставку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКаноков, Арсен БашировичРоссияКоков, Юрий АлександровичСКФОКабардино-Балкария
Делегация Ливии посетит Россию для обсуждения проекта строительства железной дороги
Министр экономики и промышленности Ливии Насер Шаглан также рассказал о планах закупить у РФ годовой запас пшеницы объемом в 1 млн т и кормов для животных
Читать полностью