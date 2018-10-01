Пассажирский сверхзвуковой самолет может пойти в серию в России в 2030-2031 годах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Серийный пассажирский сверхзвуковой самолет может быть готов в 2030-2031 годах. Об этом сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

"Еще лет 10 - 15 [с момента создания демонстраторов в 2020-2021 годах пройдет] до создания серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки как минимум по России", - сказал он в интервью, ставшем частью сюжета телестудии Роскосмоса.

Сыпало также рассказал, что работы по сверхзвуковой тематике идут как в рамках международных консорциумов, так и в рамках отечественных разработок по контрактам с Минпромторгом РФ. "Основная задача, которая стоит перед сверхзвуковой авиацией сегодня, - это сделать самолет <...> дешевым и <...> безопасным", - рассказал он.

Сыпало также сообщил, что ЦАГИ подготовит через два-три года для испытаний демонстраторы пассажирского сверхзвукового самолета.

"Эти работы ЦАГИ ведутся совместно в рамках проекта RUMBLE с европейским сообществом. Но также отдельно с КБ "Туполева" и Московским авиационным институтом выстраивается концепция целой линейки самолетов, начиная от сверхзвукового делового пассажирского самолета, обеспечивающего перевозки внутри страны и за рубежом, до лайнера большей вместимости. Такие разработки идут", - сказал он.

"По нашим ощущениям, два - три года нам понадобятся на создание демонстраторов, которые позволят ответить на ключевые вопросы в части энергетики и акустических воздействий и утвердить эти нормы впоследствии", - уточнил Сыпало.

Одна из основных проблем, указал он, - это акустическое воздействие и звуковой удар как в аэропортовой зоне, так и на маршруте пролета сверхзвукового самолета. "В настоящее время в ЦАГИ, кажется, удалось найти компромисс между энергетической эффективностью сверхзвукового самолета, определяемого, прежде всего, сочетанием аэродинамики и расположением двигателей и их конфигурацией, и акустическим эффектом, который оказывает данное воздушное судно", - рассказал Сыпало.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, руководит разработкой и созданием всех гражданских и военных самолетов РФ) ведет разработку сверхзвукового пассажирского самолета, в котором могут быть использованы наработки Ту-160. Кроме того, ранее заместитель гендиректора "Туполева" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов сообщал ТАСС, что авиастроитель работает над созданием сверхзвукового бизнес-джета на 25 пассажиров.

Отечественный и зарубежный сверхзвук

Сверхзвуковой пассажирский самолет пытались создать в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР работа над созданием такого самолета началась в начале 1960-х. До массового производства и коммерческого использования дошли только два проекта - российский Ту-144 и французско-британский Concorde.

Ту-144 выпускался на Воронежском авиационном заводе (ныне - ПАО "ВАСО", входит в ОАК). Всего в 1972-1984 годах было произведено 17 серийных машин, с 1977 года эксплуатантом машин был "Аэрофлот". Коммерческое использование Ту-144 продолжалось всего семь месяцев. "Аэрофлот" прекратил полеты на этом самолете после катастрофы опытного экземпляра Ту-144Д. Также среди причин называли и нерентабельность перелетов. Билеты на рейсы на Ту-144 стоили в 1,5 раза дороже обычных, но даже такая высокая стоимость не покрывала эксплуатационных затрат.

Самолет Concorde был снят с коммерческой эксплуатации авиакомпанией Air France после катастрофы 25 июля 2000 года при вылете из аэропорта "Шарль де Голль" (погибли 113 человек). Авиакомпания British Airways тогда решила продолжить полеты, но сертификат летной годности Concorde был отозван уже 16 августа. Модернизировать самолет и восстановить полеты пытались вплоть до 2003 года, но попытки успехом не увенчались.