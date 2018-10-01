Роскачество разработало рекомендации по выбору туфель

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскачество в ходе проверки женских кожаных туфель выяснило, что все исследованные туфли отвечают требованиям безопасности и нетоксичны, однако половина из них имеют дефекты по качеству пошива, говорится в сообщении организации.

Для проведения исследования эксперты закупили 25 пар классических женских кожаных туфель на толстом каблуке средней высоты самых популярных в России марок. Каждую пару специалисты Роскачества исследовали по 17 параметрам качества и безопасности.

Первым этапом проверки кожаных туфель стала проверка на подлинность натуральной кожи, указанной на этикетке. Как отметили в Роскачестве, проверку не прошла турецкая марка Alba, туфли которой были изготовлены из лакового кожзама, однако производитель оперативно отреагировал на результаты исследования организации и усилил контроль, а также заменил информацию о материале верха в маркировке туфель. Кроме того, несколько туфель не имели информации о материале подкладки или материале подошвы. Следующий этап - проверку на токсичность - прошли все исследуемые торговые марки.

Далее специалисты Роскачества проверили стойкость краски сразу двумя способами: сухое и мокрое трение, а также воздействием пота. Исследование показало, что окраска подкладки большей части туфель (17 из 25 торговых марок) устойчива к поту. Не прошли испытание туфли Alba, Alessio Nesca, Baldinini trend, Fabi, Hogl, Pazolini, Tervolina и "Ионесси".

Что касается показателей прочности, оторвать подошву легче всего оказалось у туфель "Парижская коммуна". Эксперты отмечают, что порвать верх исследованных туфель оказалось весьма просто - не слишком прочны швы между деталями верха у обуви более чем половины (14) исследованных торговых марок. Наиболее прочными оказались туфли "Парижская коммуна", TJ Collection и Valeriya by Westfalika, у туфель оставшихся восьми торговых марок эту прочность эксперты не определяли - их верхняя часть была цельной, не имела швов. При этом все исследованные туфли получили высшие баллы за гибкость и устойчивость к деформации.

При проверке Роскачеством туфель на качество пошива и опрятный внешний вид у экспертов не возникло никак претензий к 12 торговым маркам: "Ионесси", "Парижская коммуна", Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection и Zenden. В туфлях остальных 13 торговых марок были какие-то дефекты - как значительные, так и не очень. Проверку на соответствие туфель заявленному размеру прошли только восемь торговых марок. Туфли остальных 17 брендов оказались больше на несколько миллиметров.

Рекомендации Роскачества по выбору туфель

По итогам проверки туфель Роскачество выработало рекомендации по их выбору. Как отмечают эксперты, для того, чтобы полностью обезопасить себя от обуви, изготовленной из токсичных материалов, необходимо обратить внимание на запах. Резкий запах могут провоцировать аппреты, смолы для пропитки кожи и другие химические вещества, вредные для здоровья.

Исследование Роскачества показало, что качество туфель не зависит от их цены. Стоимость половины из 10 лучших туфель по итогам проверок не превышала 5 тыс. рублей, поэтому ассоциировать высокую цену с высоким качеством эксперты не рекомендуют.

Эксперты Роскачества также выяснили, что 70% лучших туфель составила обувь китайского производства. При этом испытания показали, что дорогие итальянские туфли не всегда качественные, в частности, одна пара заняла в общем рейтинге Роскачества последнее место. При этом туфли российского производства распределились по всему рейтингу, получив как высокие баллы, так и низкие.

Эксперты также советуют обратить внимание на то, что иногда российские бренды маскируют свои бренды под зарубежными наименованиями и латинскими буквами.