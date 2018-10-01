X5 получила доступ на валютный рынок Московской биржи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Крупнейший по выручке российский ретейлер X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") получил доступ на валютный рынок и рынок депозитов центральным контрагентом Московской биржи, говорится в сообщении ретейлера.

"Х5 стала первым ретейлером, получившим доступ на валютный рынок Московской биржи, и это в очередной раз подтверждает приверженность компании принципам лидерства, инновационности и нашим стремления к повышению эффективности", - отметила главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич.

"Мы приветствуем крупнейшего представителя отрасли розничной торговли, получившего доступ к валютному рынку Московской биржи. Важно, что для всего биржевого рынка новая категория участников, среди которых уже почти 90 российских компаний, получивших прямой доступ к торгам, стала источником новой дополнительной ликвидности", - указал управляющий директор по денежному и срочному рынку Московской биржи Игорь Марич, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее ретейлер начал торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Московской бирже.

В настоящее время 90 российских компаний имеют прямой доступ к торгам на валютном и денежном рынках Московской биржи. За восемь месяцев 2018 года объем торгов компаний на валютном рынке составил $4,8 млрд, на рынке депозитов с центральным контрагентом - 13,1 трлн рублей. Доступ к рынкам Московской биржи получили компании нефтегазовой, энергетической, добывающей, химической, финансовой, строительной и других отраслей.

В январе 2017 года российские юридические лица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили возможность выходить на валютный рынок Московской биржи наравне с банками и брокерскими компаниями. В июле 2017 года Московская биржа предоставила российским компаниям прямой доступ к денежному рынку: они получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо.

О компании

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами. На 30 июня под управлением X5 Retail Group было 13178 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге при значительном присутствии группы в европейской части России.