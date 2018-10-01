В Крыму запустили первые энергоблоки Таврической и Балаклавской ТЭС

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пуск первых энергоблоков Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС состоялся в Крыму в ночь на понедельник, сообщил на совещании в администрации правительства Севастополя замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Наконец-то замкнута западно-крымская линия, и она находится в транзите. Сегодня в ночь первая станция, Таврическая, была запущена первой - первый блок сейчас работает в сеть на полную мощность. И с 8 утра закончен пуск на севастопольской Балаклавской ТЭС", - сказал он.

Черезов уточнил, что благодаря этому Крым получил 500 мВт дополнительно к тому, что получает по энергомосту.

"Еще предстоит довольно серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию", - добавил он, пояснив, что вопросы касаются документации.

Ранее Черезов сообщал ТАСС, что ввод в эксплуатацию первых энергоблоков строящихся в Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций запланирован на октябрь. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока Таврической ТЭС ожидается в ноябре 2018 года.

Электростанции станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который обеспечит решение проблемы дефицита электрической мощности в регионе и повышение надежности работы Крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок.