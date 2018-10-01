США внесли в черный список поставляющие электронику в Россию эстонские компании

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в черный список базирующиеся в Эстонии компании Eastline Technologies и Adamir, а также базирующуюся в Москве компанию Real Components за поставку запрещенной для экспорта в Россию электроники из США через Эстонию и Финляндию. В распространенном в понедельник ведомством документе отмечается, что в черный список также включены экс-владельцы эстонских фирм Валерий Космачев и Сергеев Ветров, которые, как полагают в минторговли США, до сих пор активно участвуют в делах этих компаний.

Сообщается, что Космачев и Ветров являлись совладельцами Eastline Technologies до 2016 года, а в настоящее время ей, по данным ведомства, владеет Валерия Михайлова, которая якобы является дочерью Космачева. Также уточняется, что Ветров является владельцем Real Components, а Косамачев называл себя владельцем компании Adamir. В частности, эти фирмы закупали в США программируемые пользователем вентильные матрицы и через Эстонию и Финляндию перевозили их в Россию, хотя для этого, по законам США, нужна лицензия.

Ведомство приводит слова Космачева, который в 2015 году заявлял властям США, что "легче ввезти электронику в Эстонию, чем в Россию", поэтому он открыл свою фирму в Таллине. Он также отметил, что "все поставки Eastline Technologies идут из Таллина в Хельсинки, а затем на грузовике пересекают границу", потому что так выходит быстрее и дешевле, чем перевозить электронику напрямую из Эстонии в Россию.

В пресс-релизе говорится, что Космачев и Ветров лишаются "'экспортных привилегий на 180 дней", возможности косвенно или напрямую закупать товары, программное обеспечение или технологии, на экспорт которых нужна лицензия.

Минторг США не уточняет, гражданами каких стран являются Космачев, Ветров и Михайлова.