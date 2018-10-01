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Медведев утвердил основные направления деятельности правительства до 2024 года

Соответствующий документ опеределяет цели, основные задачи и приоритеты политики в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года.

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Этот документ является ключевым в стратегическом планировании правительства России и определяют цели, основные задачи и приоритеты политики в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, отмечает пресс-служба правительства.

ОНДП направлены на выполнение указа президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Документ внесен Минэкономразвития России, рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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