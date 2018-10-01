Минэкономразвития прогнозирует рост объема рынка телекомуслуг в РФ на 19,9% к 2025 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем рынка телекоммуникационных услуг в России вырастет к 2025 году на 19,9% по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития РФ.

В 2017 году объем телекоммуникационных услуг сократился на 2,6% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году 33,2% объема услуг приходилось на документальную связь, 31,3% - на подвижную электросвязь, 7,8% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 7,6% - на радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковую связь, 4,1% - на междугородную, внутризоновую и международную телефонную связь, 16% - на услуги по присоединению и пропуску трафика.

Согласно отчету, по итогам 2018 года прогнозируется рост объема рынка на уровне 2%. "В структуре услуг в сфере телекоммуникаций в прогнозный период по сравнению с 2017 годом предполагается сохранение тенденций увеличения доли документальной связи и радиосвязи при снижении долей фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной), услуг по присоединению и пропуску трафика", - говорится в отчете.

Минэкономразвития ожидает наиболее высоких темпов роста объемов документальной электросвязи благодаря увеличению абонентской базы пользователей широкополосного доступа в интернет и росту трафика. Если сейчас ее доля в сфере телекоммуникационных услуг составляет 33,2%, то в 2024 году она может достичь 23,7%. Число активных абонентов сотовой связи, использующих услуги доступа к интернету с заявленной скоростью более 256 кбит/с, в 2024 году может возрасти по сравнению с 2017 годом на 24%. Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет может увеличиться по сравнению с 2017 годом в 2024 году на 17,3%.

В то же время доходы от услуг сотовой связи в структуре доходов от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2024 году 89% от уровня 2017 года. Также ожидается снижение потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи, что приведет к ежегодному снижению темпов роста местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородных, внутризоновой и международной телефонной связи по сравнению с 2017 годом в 2024 году на 38% и на 26,6%.