ФАС утвердила рост тарифов на перевозку пассажиров в плацкарте в 2019 году на уровне 3,9%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Предельно допустимый уровень повышения тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании в 2019 году составит 3,9%. О принятом тарифном решении в понедельник сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Правление Федеральной антимонопольной службы одобрило заявку ОАО "РЖД" и утвердило предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении на сайте ФАС.
Также в службе положительно оценили увеличение срока продаж билетов до 90 дней.
В сообщении службы говорится, что тарифное решение ФАС позволит РЖД ускорить обновление поездов и повысить конкурентоспособность на рынке пассажирских перевозок.