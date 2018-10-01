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ФАС утвердила рост тарифов на перевозку пассажиров в плацкарте в 2019 году на уровне 3,9%

Также в службе положительно оценили увеличение срока продаж билетов до 90 дней

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Предельно допустимый уровень повышения тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании в 2019 году составит 3,9%. О принятом тарифном решении в понедельник сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Правление Федеральной антимонопольной службы одобрило заявку ОАО "РЖД" и утвердило предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Также в службе положительно оценили увеличение срока продаж билетов до 90 дней.

В сообщении службы говорится, что тарифное решение ФАС позволит РЖД ускорить обновление поездов и повысить конкурентоспособность на рынке пассажирских перевозок.

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