Минфин сократил план по ОФЗ на 2018 год на 400 млрд рублей

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Минфин РФ сократил план по чистым заимствованиям на 2018 год на 400 млрд рублей, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев на форуме Московской биржи.
"У нас чистые заимствования, то есть размещения минус погашения, на этот год 600 млрд [рублей]. То есть сокращение на 400 млрд рублей", - заявил он.
По словам Колычева, Минфин ожидает, что российские инвесторы по итогам 2018 года купят ОФЗ на сумму свыше 1 трлн рублей.
Замглавы ведомства добавил, что нерезиденты в сентябре продолжали продавать российские ОФЗ. Выкуп заимствований Минфином, по его словам, маловероятен даже в случае введения санкций на госдолг.