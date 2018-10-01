Гройсман: Украине надо продолжать сотрудничать с МВФ, чтобы перекредитовать долги

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Украине следует продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы получить возможность перекредитовать взятые ранее кредиты, а также частично погашать внешние долги. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

"Причина в том, что нам только в следующем году нужно отдать $15 млрд, которые были взяты с 2005 года. Для чего нужны переговоры? Чтобы перекредитовать и погашать", - сказал он. Премьер признал, что по итогам недавней миссии МВФ стороны не смогли согласовать все вопросы, в том числе уровень повышения цен на природный газ для населения.

Премьер согласился с мнением о том, что действующие цены на газ для бытовых абонентов "на 60% меньше, чем рыночные", однако пообещал, что не допустит резкого повышения тарифов.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 18 сентября по итогам визита на Украину миссии МВФ заявил, что во время переговоров стороны достигли предварительной договоренности о повышении цен на газ в стране, чтобы получить очередной кредитный транш. По информации украинских СМИ, такое повышение могло составить 23,5% с октября текущего года.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на получение очередного транша от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает на сумму не менее $2 млрд.

Среди основных требований Фонда - повышение цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Кабинет министров должен был повысить цену на газ для населения еще весной текущего года, но не сделал этого. МВФ ранее также неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции.