Закрытый после пожара завод "Электроцинк" прекратит финансирование соцпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), деятельность которого приостановлена после пожара 21 октября, прекратит финансирование ряда социальных объектов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба завода.

После пожара в цехе электролиза "Электроцинка" 21 октября в Северной Осетии был поднят вопрос о закрытии опасного производства в связи с возможным ухудшением экологической обстановки. Парламент республики в ответ на просьбы жителей обратился к федеральным властям и Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в состав которой входит завод, с просьбой закрыть предприятие. На предприятии работают 1,8 тыс. человек, в настоящее время для них введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней заработной платы.

"В соответствии с решением совета директоров ОАО "Электроцинк" будет прекращено участие ОАО "Электроцинк" в ООО "Общественное питание", которое продолжит свою работу с ОАО "Электроцинк" на договорной основе.

Также принято решение прекратить участие ОАО "Электроцинк" в негосударственном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад "РОСНА" в связи с ликвидацией данной организационно-правовой формы и созданием на ее основе ИП. Детский сад также продолжит свою работу, в том числе с льготным обслуживанием работников завода", - говорится в сообщении.

Помимо этого, санаторий-профилакторий "Сосновая роща", учредителем которого является ОАО "Электроцинк", с 1 марта 2019 года в связи отсутствием источников финансирования приостановит свою работу. При этом завод не выходит из состава учредителей санатория-профилактория. Все имущество указанных объектов остается в собственности предприятия.

О предприятии

По данным отчета УГМК за 2017 год, "Электроцинк" - второе по объемам производства цинка предприятие в России (95 тыс. тонн ежегодно), уступающее только Челябинскому электролитному заводу, мощность которого составляет 180 тыс. тонн в год. Также предприятие во Владикавказе производит кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.

В соответствии с решением управляющей компании "УГМК- Холдинг" на территории "Электроцинка" до конца года будет ликвидировано уже недействующее свинцовое производство. Часть освободившейся территории, как ожидается, будет использована под строительство нового цеха электролиза цинка, на оставшейся планируется провести работы по благоустройству и озеленению. Предполагается, что затраты составят более 100 млн рублей.

На предприятии реализуется программа перспективного развития на 2018-2022 годы. Ее цель - снижение экологических рисков за счет замены устаревшего, морально и физически изношенного оборудования. Общий объем инвестиций по программе превысит 10 млрд рублей.