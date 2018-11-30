Путин на втором заседании "двадцатки" выступит с предложениями по регулированию торговли

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран-участниц G20 продолжили работу в рамках саммита "двадцатки". В Центре Коста Сальгеро началось второе рабочее заседание Группы двадцати, посвященное теме "Достижения консенсуса".

Заседание проходит за закрытыми дверями, представители средств массовой информации не приглашены. Тем не менее, как накануне рассказал российским журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, организаторы приняли решение "разбить" обсуждение по темам на две части. Предполагается обсудить динамику и достижение промежуточных показателей в реализации странами-членами глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В первый день, 30 ноября, по словам Ушакова, речь пойдет о проблемах международной торговле, и российский лидер выступит в качестве одного из основных докладчиков. Ожидается, что Путин предложит ряд мер по усилению роли ВТО, как универсальной площадки для разрешения торговых споров.

"Первая часть заседания будет посвящена актуальным вопросам международной торговли, финансовой и налоговой системы, мы записали нашего президента в качестве одного из основных докладчиков", - рассказал Ушаков, подчеркнув при этом, что президент России выступит с полноценным докладом, а не в форме ремарок и замечаний. "Он выскажет мнение о существующих дисбалансах в мировой торговле, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, наш взгляд на случаи применение односторонних дискриминационных ограничений. Кроме того, президент предложит ряд мер, которые направлены на усиление роли ВТО, как универсальной площадки для разрешения споров и диалога по глобальным торгово-экономическим вопросам", - уточнил Ушаков.

Второе заседание будет продолжено утром 1 декабря. Лидеры затронут проблему глобального изменения климата, обсудят перспективы реализации Парижского соглашения, подписанного на Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года. Также будет рассмотрена тема содействия Африке, развития государственных и частных партнерств в интересах индустриализации и повышения инфраструктурной взаимосвязанности континента.