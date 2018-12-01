СМИ: Tesla начала производить по 1 тыс. электромобилей в день

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Компания Tesla достигла запланированных ранее объемов производства электромобилей Model 3 до 1 тыс. авто в день. Об этом сообщил интернет-портал Electrek, специализирующийся на новостях об электромобилях и возобновляемых источниках энергии.

Он приводит электронное письмо главы Tesla Илона Маска, разосланное подчиненным. В нем Маск подтвердил, что поставленные компанией показатели достигнуты, заявив, что теперь сотрудникам Tesla необходимо сохранить данные объемы производства. "Если вы можете как-то помочь [компании] сохранить объемы производства Model 3 на уровне 1 тыс. авто в день при сохранении отличного качества, то считайте это своим главным приоритетом", - отмечается в письме.

В документе также говорится, что основным сдерживающим фактором в настоящий момент является этап производства кузова, в связи с чем работникам нужно уделить ключевое внимание именно этому процессу. Кроме того, Маск в послании призвал подчиненных выступить с идеями о том, как можно еще больше снизить производственные расходы Tesla, пишет Electrek.

В настоящее время электромобили Tesla производятся только в одном месте - на заводе во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторы - в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен недалеко от Шанхая. По данным СМИ, Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей.

Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд. Базовая цена на авто начинается примерно от $35 тыс.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.