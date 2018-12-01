Аргентина стремится увеличить поставки муки сои в Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Аргентины работает над созданием условий для увеличения поставок муки сои в Россию. Об этом заявил в субботу замминистра по сельскому хозяйству Аргентины Луис Этчевере.

"Мы работаем в рамках совместной комиссии как раз для того, чтобы добиться одобрения технических вопросов в том, что касается сои, чтобы увеличить поставки муки сои. Аргентина могла бы быть стратегическим партнером в этой сфере", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как отметил чиновник, за последний год поставки мяса и морепродуктов из южноамериканской республики в Россию увеличились, и Аргентина намерена продолжать работать над расширением двустороннего сотрудничества.

В пятницу Этчевере и заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве. "России очень развита в этой сфере. Кроме того, в аргентинских водах работают российские компании, что также было предметом переговоров", - сказал аргентинский чиновник.

По его словам, он также провел встречу с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.