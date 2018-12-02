Путин: товарооборот России и Аргентины достигнет в этом году $1 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Аргентиной в текущем году достигнет $1 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Российский лидер отметил, что в 2017 году товарооборот двух стран вырос до $890 млн, а за первые девять месяцев текущего года увеличился еще на 26%. "По итогам этого года мы выйдем на $1 млрд", - сказал Путин.

В частности, как отметил Путин, на встрече с Макри говорилось о важности укрепления промышленной кооперации РФ и Аргентины и реализации крупных двусторонних проектов, в том числе обсуждался вопрос сооружения в этой стране АЭС по российским технологиям. Глава государства рассказал также о планах укрепления сотрудничества двух стран в сфере транспортной инфраструктуры. В частности, компания РЖД "готова помочь в реализации важной для аргентинской экономики инициативы - строительства железной дороги протяженностью 700 км к [нефтегазовому] месторождению "Вака муэрта", сказал Путин.

"Видим значительный потенциал для наращивания взаимодействия в сфере поставок удобрений, производства лекарств, зеленой энергетики, освоения космоса и во многих других областях", - заключил глава российского государства.

По словам президента РФ, у него состоялась очень содержательная беседа с аргентинским коллегой, по итогам встречи подписан солидный пакет соглашений и коммерческих контрактов, "что свидетельствует о взаимном настрое укреплять российско-аргентинские отношения по всем направлениям".

Развитие многосторонней торговой системы на основе ВТО

Путин отметил важность общего настроя Группы двадцати на скоординированную работу по развитию многосторонней торговой системы на основе ВТО.

"Важно, что государства "двадцатки" выразили общий настрой на дальнейшую, скоординированную работу по обеспечению устойчивого, глобального экономического роста, повышению стабильности международных финансов, развитию многосторонней торговой системы, в основе которой должна оставаться Всемирная торговая организация", - сказал Путин.

Российский лидер поздравил Макри с успешным проведением саммита "двадцатки". Путин поблагодарил за создание доброжелательной и дружеской обстановки, которая, по его словам, привела к достижению хороших результатов. "Мы очень ценим доброжелательность и терпение жителей аргентинской столицы в эти дни, несмотря на доставленные неудобства в связи с проведением столь масштабного мирового форума", - сказал глава российского государства. В дни проведения саммита власти Буэнос-Айреса приняли решение о закрытии одного из аэропортов, отмене пригородных поездов, закрытии метро. Кроме того, значительная часть улиц центра города была перекрыта.

Путин также не оставил без внимания тот факт, что в принятой по итогам саммита декларации были отражены приоритеты, вокруг которых строилась работа аргентинского председательства в уходящем году.