СМИ: Китай, ФРГ и Франция договорились защищать многосторонние экономические отношения

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе отдельных встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорился на уровне высшего руководства активизировать совместные усилия для укрепления многосторонних форматов равноправных внешнеэкономических отношений. Об этом сообщила в воскресенье китайская газета The Global Times.

"Китай готов прилагать совместные усилия с Германией для обеспечения мультилатерализма и открытой мировой экономики, - приводит слова Си Цзиньпина издание. - Развитие китайско-германских отношений протекает в русле гармоничного взаимодействия на фоне регулярных межгосударственных встреч на высоком уровне".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин намерен наращивать сотрудничество с ФРГ по целому ряду направлений, в частности активно координировать совместные позиции в ООН, развивать взаимовыгодные контакты при реализации инициативы "Один пояс - один путь", содействовать поддержанию безопасности во всем мире.

"Нашим странам предстоит решительно защищать многосторонние форматы внешнеэкономических отношений, усилить взаимные контакты и координацию позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в том числе по климатическим изменениям, преобразованиям ВТО, ядерной проблеме Ирана", - заявил китайский лидер на встрече с французским президентом.

Как пишет The Global Times, лидеры ФРГ и Франции выразили одобрение по поводу сказанного председателем КНР. В частности, Меркель подчеркнула, что германская сторона заинтересована в сотрудничестве с Китаем на рынках третьих стран при реализации важных инфраструктурных проектов. Макрон заявил, что удовлетворен двусторонним взаимодействием с КНР в аэрокосмической сфере и энергетике, также отметив перспективность совместных проектов на таких направлениях, как авиация и туризм.