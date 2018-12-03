WSJ: в 2019 году решится судьба 13 крупных проектов по экспорту СПГ из США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Предстоящий год будет иметь особое значение для американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), решится судьба 13 крупных проектов в этой сфере. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Как констатирует издание, в настоящее время в континентальной части США имеются три терминала СПГ. Один из них, находящийся в штате Мэриленд, принадлежит компании Dominion Energy, другие два - в Техасе и Луизиане - фирме Cheniere Energy. В материале отмечается, что несколько терминалов в настоящий момент строят, ранее на это было дано разрешение американских регулирующих органов.

В публикации подчеркивается, что на данный момент в США имеется около 25 проектов, касающихся экспорта СПГ, 13 из них могут получить одобрение регуляторов в следующем году. По оценке газеты, на стадию строительства выйдут не все из них. Как отмечает издание, "по словам аналитиков, в конечном счете на США могут приходиться 20-30% мирового экспорта СПГ".

"Неожиданно большой рост спроса [на СПГ] в течение последнего года поддерживает экспортную отрасль США, некоторые опасались, что ее развитие затормозится, - говорится в материале. - По словам аналитиков, американские экспортеры могут в следующем году вывести на рынок 57 млн тонн СПГ или больше, практически в два раза увеличив объем доступного для экспорта СПГ". Как отмечает издание, они конкурируют с поставщиками из Канады, Катара, России, Австралии и других стран.

В ноябре Cheniere Energy и польская энергетическая компания PGNiG заключили долгосрочное соглашение. Оно предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах около 0,73 млрд кубометров газа после регазификации, а затем в 2023-2042 годах - около 39 млрд кубометров газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд кубометров газа в год. Общий объем поставок - 29,5 млн тонн СПГ.