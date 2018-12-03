{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОСК планирует до конца года завершить эскизный проект скоростного автомобильного парома

Глава корпорации Алексей Рахманов отметил, что потенциальному заказчику нужно судно для того, чтобы возить до 200 фур через Каспий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует до конца года завершить эскизный проект скоростного автомобильного парома, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"Появился потенциальный заказчик, который так сформулировал задачу: ему нужно судно для того, чтобы возить до 200 фур через Каспий со скоростью 25-30 узлов. Это весьма нетривиальная задача, но мы за нее взялись. Пока, правда, 200 фур у нас туда поместить не получается мы остановились на 130. Объем в 200 фур и скорость больше 30 узлов однозначно потребуют газотурбинный агрегат с высоким запасом мощности. Судно с подобными характеристиками мы видим катамараном", - сказал Рахманов. Он уточнил, что размеры катамарана (около 200 на 60 м) предполагают его строительство непосредственно на Каспии, поэтому ОСК будет готовить для этого проекта свои мощности в Астрахани.

"Мы хотим эскизный проект закончить до конца декабря, встретиться с заказчиком после Нового года и уже определиться - строим-не строим, а если строим, то как", - отметил он.

В начале 2018 года Рахманов заявил, что ОСК разрабатывает проект речного ро-ро (транспортировка грузов, для которой используются ролкерные суда - баржи, грузовые суда, а также паромы). Объем перевозок в рамках речного ро-ро может быть сравним с ежегодной перевалкой в российских морских портах, говорил Рахманов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

Теги
Россия
Урожай зерновых в РФ в 2018 году предварительно составил 110 млн т
Читать полностью