МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует до конца года завершить эскизный проект скоростного автомобильного парома, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"Появился потенциальный заказчик, который так сформулировал задачу: ему нужно судно для того, чтобы возить до 200 фур через Каспий со скоростью 25-30 узлов. Это весьма нетривиальная задача, но мы за нее взялись. Пока, правда, 200 фур у нас туда поместить не получается мы остановились на 130. Объем в 200 фур и скорость больше 30 узлов однозначно потребуют газотурбинный агрегат с высоким запасом мощности. Судно с подобными характеристиками мы видим катамараном", - сказал Рахманов. Он уточнил, что размеры катамарана (около 200 на 60 м) предполагают его строительство непосредственно на Каспии, поэтому ОСК будет готовить для этого проекта свои мощности в Астрахани.

"Мы хотим эскизный проект закончить до конца декабря, встретиться с заказчиком после Нового года и уже определиться - строим-не строим, а если строим, то как", - отметил он.

В начале 2018 года Рахманов заявил, что ОСК разрабатывает проект речного ро-ро (транспортировка грузов, для которой используются ролкерные суда - баржи, грузовые суда, а также паромы). Объем перевозок в рамках речного ро-ро может быть сравним с ежегодной перевалкой в российских морских портах, говорил Рахманов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.