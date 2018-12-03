Эксперты: повышение цен вернет на полки качественный коньяк и поддержит виноградарей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Повышение минимальной розничной цены на коньяк на 30%, предложенное производителями, позволит сократить на рынке долю фальсификата и сохранить традиционные технологии коньячного производства, использовать которые становится невыгодно при существующих ценах на коньяк. Кроме того, это позволит поддержать виноградарей, которые вынуждены продавать урожай по мизерным ценам, рассказали ТАСС представители отрасли и эксперты рынка.

Ранее РБК сообщил, что Союз производителей коньяка, в который входят крупнейшие производители этой продукции, направил в Минфин и аппарат главы правительства РФ Дмитрия Медведева предложение повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% - с текущих 371 рублей за бутылку 0,5 л до 493 рублей.

Барьер для "псевдоконьяка"

Как рассказал ТАСС генеральный директор Кизлярского коньячного завода (входит в Союз производителей коньяка) Евгений Дружинин, предложение о повышении минимальной цены вызвано тем, что сегодня качественный коньяк, произведенный из винограда, фактически вытесняется с рынка продукцией из дистиллята - по его словам, фактическая себестоимость продукции сегодня составляет 350-380 рублей, а минимальная цена в рознице - 377 рублей. Такое положение дел уже сказалось на производстве - в этом году показатели окажутся примерно на 15% ниже прошлогодних.

"То есть производить настоящий коньяк из винограда фактически не имеет смысла, лучше покупать дистиллят, который дешевле и завозится из-за рубежа - из него получается более дешевый коньяк, что сейчас и делается, в основном <…> Это реальный конкурент, который есть на сегодняшний день. Потому что если наш продукт по себестоимости дороже, чем тот, который предлагается на рынке, то рынок все равно "сожрет" то, что дешево", - сказал Дружинин ТАСС.

По его словам, повышение цены даст возможность сохранения традиционного способа производства коньяка. "То есть те старинные технологии, которые мы выдерживали на протяжении десятилетий. Кроме того, фактически это дальнейшее развитие виноградарства в республике, это рабочие места <…> Мы просто хотим на государственном уровне установить барьер, за которым не будет псевдоконьяков, которыми сейчас заполнена Россия", - добавил собеседник агентства.

Коньяк не может стоить дешево

По мнению председателя совета саморегулируемой организации "Виноградари и виноделы Крыма и Севастополя" Янины Павленко, предложенное повышение минимальной розничной цены на коньяк - вполне разумная мера.

"Натуральный коньяк, который проходит полный цикл производства, не может стоить дешево, не может продаваться по тем ценам, по которым он сейчас стоит на полке.<…> Это [повышение цены] очень правильно, и речь идет не только о минимальных ценах на коньяк, но и о цене на вина, чтобы действительно качественная продукция <...> имела свою цену", - пояснила Павленко ТАСС.

С ней согласен и генеральный директор кубанского ОАО "АПФ "Фанагория" Петр Романишин.

"С одной стороны, очевидно, что для покупателя повышение минимальной розничной цены - не самый приятный факт, но, с другой стороны, может способствовать, что покупателю будет дана возможность сделать выбор между коньяком, который будет дороже, но из российского винограда и качественного производства, и другим напитком, который сделан хуже. В этом будет польза для потребителей", - сказал Романишин.

Сколько в коньяке винограда

Повышение минимальной розничной цены на коньяк поддерживают и виноградари. Как сообщил ТАСС гендиректор дагестанского агрохолдинга "Татляр" (производит более 12 тыс. т винограда) Яхья Гаджиев, это должно привести к росту закупочной цены на виноград, который сейчас, по его словам, продают по 18 рублей за килограмм с учетом доставки.

"Должно быть хотя бы 22-25 рублей <...> Государство вложило большие деньги, субсидируя закладку виноградников. А сейчас, когда эти посадки начали давать урожай, - нормальной цены нет. Выращивать виноград получается невыгодно", - сказал Гаджиев.

При этом, по его словам, сегодня лишь небольшая часть российских коньяков производится из настоящего винограда.

"Виноград становится невостребованным, потому что пошла фальшивка, а настоящие коньяки не идут. Люди, наверное, уже забыли вкус настоящего коньяка. На коньяки [производящиеся в России] нужно 900 тыс. т винограда в год, а в России всего производится 300-400 тыс. т винограда, при этом 50-60% идет на вино, на коньяк остается 150-160 тыс. т <...> То есть в том коньяке, который сейчас производится, всего 14% нашего коньяка, остальное - суррогат", - добавил собеседник агентства.