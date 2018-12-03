Песков считает, что "махровый протекционизм" США снижает эффективность ВТО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль считает протекционизм со стороны США одной из причин утраты мировыми институтами, в том числе ВТО, своей эффективности.

"Мировые институты существенно потеряли свою эффективность, - констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе со студентами МГИМО. - Сейчас ВТО на фоне того, что творят США, во многом перестало быть нужным, потому что эти правила не работают".

Песков подчеркнул, что для Вашингтона протекционизм стал "абсолютом экономической политики". По его словам, рост экономики США во многом обусловлен именно этим "махровым протекционизмом". "Это дает рост Америке, но это ломает всю систему экономических отношений", - заявил представитель Кремля.