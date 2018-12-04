Врио губернатора Петербурга поддержал получение городом контроля над "Метростроем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительству Санкт-Петербурга необходим контроль над компанией "Метрострой", заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник на совещании, посвященном развитию метрополитена, передает пресс-служба администрации города.

В начале ноября власти Санкт-Петербурга, которому сейчас принадлежит 46% компании, занимающейся строительством городского метрополитена, объявили о намерении стать мажоритарным акционером "Метростроя" за счет докапитализации на 1,5 млрд рублей.

"Город должен иметь контрольный пакет акций ОАО "Метрострой", чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность", - объяснил Беглов во вторник. По его словам, мажоритарная доля позволит властям "стабильно развивать подземку, строить новые станции".

Санкт-Петербург планирует увеличить свою долю в компании, к которой, по заявлениям властей, у администрации накопились вопросы, до 50% + 1 акции.

"Мы нащупали пути решения, к сожалению, не полностью. Часть вопросов решили, а часть отнесли до конца недели, чтобы выяснить ряд нюансов", - заявил Беглов после совещания.

Непростые отношения

В ноябре город обвинил "Метрострой" в неэффективном использовании средств, выделенных на строительство метро, и на треть сократил финансирование расширения подземки в 2019 году.

Кроме того, власти города через суд взыскивают с "Метростроя" почти 3 млрд рублей непогашенных авансов на строительство стадиона "Санкт-Петербург", подряд на которое получил "Метрострой". Это домашняя арена футбольного клуба "Зенит", на котором проходили матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В конце ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что правительство Санкт-Петербурга согласует увеличение своей доли в компании "Метрострой" к лету 2019 года.

Согласно закону "Об акционерных обществах", который регулирует деятельность ОАО "Метрострой" в части корпоративного управления, решение о проведении эмиссии может быть принято только общим собранием акционеров, сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Александр Петров.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, когда компания планирует провести собрание акционеров, пресс-служба Метростроя сообщила, что сроки пока не определены. Около 14% "Метростроя" находятся в собственности бывшего генерального директора компании - Вадима Александрова, еще около 24% принадлежат его сыну Николаю.