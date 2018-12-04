Госдума приняла в I чтении проект об электронных торгах приватизированным госимуществом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе торгов по продаже приватизированного государственного и муниципального имущества в исключительно электронную форму. Законопроект инициирован правительством России.

Как подчеркнул глава Росимущества Дмитрий Пристансков, действующий механизм проведения торгов в электронной форме носит необязательный характер, при этом торги федеральным приватизированным имуществом уже переведены в электронную форму, а на уровне субъектов РФ доля продаж в электронном виде очень незначительна. Согласно данным Росимущества, по итогам 2017 года субъектами РФ продано в электронной форме лишь 13% от общего числа приватизированных пакетов акций и 6% от общего числа приватизированных объектов имущества.

Законопроект предлагает закрепить обязательность проведения торгов по продаже приватизированного государственного и муниципального имущества исключительно в электронной форме. Ранее правительство РФ определило перечень из восьми электронных площадок. После принятия законопроекта у субъектов Федерации будет возможность выбирать площадки из этого списка для продажи приватизированного имущества. Отобранные площадки универсальны как сфере закупок, так и в сфере приватизации имущества, указал глава Росимущества.

Законопроектом предлагается установить для субъектов РФ возможность привлекать федеральных независимых продавцов, а также дополнительно утверждать свои перечни независимых продавцов для продажи приватизированного имущества.

На федеральном уровне перечень таких продавцов утвержден правительством РФ и включает в себя 21 юрлицо, сообщил Пристансков. Вознаграждение независимым продавцам выплачивается за счет победителя торгов, а не из бюджета, подчеркнул он.

По мнению главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, принятие законопроекта позволит повысить "информативность, доступность, прозрачность приватизационных сделок, стимулировать развитие конкуренции за счет увеличения количества потенциальных участников, а, следовательно, будет способствовать продаже имущества по более высоким ценам".