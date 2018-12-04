Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о госрегулировании работы такси в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в РФ. Документ был включен в порядок работы палаты на вторник, однако депутаты не успели обсудить его из-за загруженности повестки.

Согласно проекту, разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Соответствующий документ должен находиться в салоне легкового такси и "предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника полиции", говорится в тексте.

Инициатива обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, а также организовывать проведение обязательных медосмотров водителей. Общий водительский стаж шоферов должен быть не менее трех лет.

В тексте содержится ряд новаций, касающихся деятельности агрегаторов такси. В частности, работа служб заказа легкового такси на территории соответствующего субъекта РФ будет возможна с момента подачи компанией, подразделением иностранной организации или ИП извещения о начале осуществления такой деятельности. При этом иностранные организации будут обязаны работать через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Предусматривается создание региональных реестров служб заказа легкового такси, которые должны размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов. Агрегаторам будет необходимо "обеспечивать обработку информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

"Мы думаем, что после принятия этого закона сфера таксомоторных перевозок будет оптимизирована", - сказал перед заседанием журналистам первый замглавы думского комитета по государственному строительству и законодательству, автор инициативы Вячеслав Лысаков. По его словам, это поможет и бизнесу, который занимается таксомоторными перевозками, прежде всего индивидуальным предпринимателям, а также пассажирам. "Самое главное, что те IT-технологии, которые сейчас приняты на этом рынке, будут иметь четкое, ясное законодательное регулирование с тем, чтобы в конечном итоге выиграли все - и государство в плане обеспечения безопасности пассажира, в плане доступности и безопасности перевозок, и бизнес мог нормально развиваться, занимаясь таксомоторными перевозками", - заключил политик.