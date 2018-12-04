Путин поручил обеспечить доступность ТВ при переходе на цифру для жителей Тверской области

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене лично проследить за наличием телевидения в каждом доме.

"Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания! Вас прошу самым внимательным образом лично проконтролировать", - поручил российский лидер губернатору, ознакомившись в ходе рабочей встречи с его докладом о переходе на цифровое вещание в регионе.

Президент также отметил важность доступности стоимости оборудования для жителей области. "Чтобы нагрузки не было излишней на людей - первое. И второе - чтобы никто не остался без вещания", - повторил он. Со своей стороны глава региона пообещал Путину все контролировать. "Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве, - сказал Руденя. - Потому что сегодня в аналоговом качестве у нас есть определенное количество каналов, а остальное - это спутниковое телевидение, кабельное, которое надо оплачивать".

Глава региона сообщил Путину, что в Тверской области реализовывался проект по переходу на цифровое телевидение. Он поблагодарил администрацию президента и правительство за поддержку. "Самое главное для нас - это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия, - подчеркнул Руденя. - Нами подготовлена программа поддержки для тех, кто может нуждаться, мы приняли все необходимые решения, выделили дополнительные средства и теперь у нас соцзащита сделала программу по выплатам населению, которое может прийти и попросить компенсацию для себя по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения, для тех, у кого телевизионные приемники не принимают цифровые сигналы".

Руденя заверил, что впереди у области, которая стала пилотным регионом при переходе на цифровое вещание, еще несколько недель отведенных на переходный период. Он рассказал Путину, что региональные власти понимают всю ответственность, поэтому задействуют волонтеров, задействуют общественные организации. Не менее активную работу провели главы муниципальных образований, РТРС. Президент при этом все же посоветовал "внимательно смотреть за каждой семьей", потому как переход на "цифру" предполагает покупку приставок, а на это необходимы средства.