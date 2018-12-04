Мосбиржа увеличила объемы торгов в ноябре на всех рынках, кроме валютного

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2018 года составил 69,7 трлн рублей. Рост объемов торгов к ноябрю 2017 года произошел на всех рынках, кроме валютного, говорится в сообщении биржи.

Объем торгов на фондовом рынке в ноябре вырос на 28,1% и достиг 2,93 трлн рублей. Рост был обеспечен значительным увеличением объема торгов облигациями - на 54%, до 2 трлн рублей. "Значительный рост объемов на рынке облигаций связан с ростом объемов новых размещений ОФЗ и КОБР (купонные облигации ЦБ - прим. ТАСС)", - пояснили в пресс- службе Московской биржи. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в ноябре снизился на 7%, до 0,91 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 9,2% и составил 8,2 трлн рублей.

Рост на срочном рынке обусловлен волатильностью на рынке акций и международном товарном рынке, а также максимальной за последние два года клиентской активностью - в ноябре сделки заключали 54 тыс. активных клиентов, пояснили в пресс-службе. При этом объем торгов товарными деривативами вырос на 29%, до 2,3 трлн рублей, еще на 5% (до 2,5 трлн рублей) вырос объем торгов производными на акции и индексы.

Объем торгов на валютном рынке в ноябре снизился на 1,8%, до 26,8 трлн рублей. "На общие объемы валютного рынка оказало влияние снижением объемов операций своп в связи с уменьшением интереса нерезидентов к ОФЗ, а также праздничные дни в России и США", - сообщили в пресс-службе. При этом на валютном рынке в ноябре поставлен очередной рекорд числа активных клиентов - свыше 57 тыс. (из них около 55 тыс. - физлица).

Объем торгов на денежном рынке вырос на 2,1% и составил 30,3 трлн рублей. Объем торгов на товарном рынке Московской биржи вырос на 32,3% и составил 14,0 млрд рублей.