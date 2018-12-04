Акимов поручил до 10 декабря проработать вопрос возмещения акциза на топливо авиакомпаниям

МОСКВА, 4 декабря. /корр. ТАСС Мария Амирджанян, Евгения Соколова/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Федеральной антимонопольной службе, Минтрансу, Минэкономразвития и Минэнерго в срок до 10 декабря проработать вопрос поддержки авиакомпаний с помощью увеличения размера возмещения акциза на авиакеросин. Об этом говорится в поручении вице-премьера от 30 ноября (его копия есть у ТАСС).

"Прошу проработать и представить согласованные предложения, при необходимости материалы для совещания в правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.

По данным ТАСС, это поручение дано для проработки инициативы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по увеличению возмещения для авиакомпаний акциза на авиатопливо.

Официальный представитель вице-премьера от комментариев отказалась.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что АЭВТ направила письмо Акимову, в котором попросила правительство увеличить налоговый вычет из акциза на топливо, чтобы минимизировать ущерб от роста стоимости авиакерсина. Как сказано в письме (его копия также есть у ТАСС), эта мера предлагается как дополнение к ранее прозвучавшей идее Минтранса предоставить всем авиакомпаниям разовую компенсацию в 22,5 млрд рублей.

По мнению АЭВТ, увеличение коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиационного керосина, с 2,08 до 3,5 приведет к увеличению суммы возмещения с 3024 рублей до 7 тыс. рублей за тонну.

Дорогой керосин

Участники авиационного рынка уже не в первый раз жалуются на сильный рост стоимости керосина. Так, например, Минтранс предложил частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста стоимости топлива еще в августе. Тогда министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что цена на авиакеросин может вырасти на 30% по итогам 2018 года. В середине ноября вице-премьер Акимов отмечал, что решения о предоставлении компенсаций еще не принято. Решение может быть принято в марте, сообщал журналистам замминистра транспорта Александ Юрчик.

Вместе с тем, в "Аэрофлоте" (группа компаний не входит в АЭВТ) после публикации отчетности за III квартал 2018 года отмечали, что темп роста стоимости керосина составил 47% по отношению к III кварталу 2017 года. Средняя стоимость авиакеросина для группы за 9 месяцев 2018 года выросла на 36%, а расходы на авиатопливо возросли почти в 1,5 раза - с 90 млрд рублей до 132 млрд рублей. Остальные операционные расходы увеличились на 9% - до почти 300 млрд рублей. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сообщал, что выпадающие доходы из-за роста стоимости керосина у "Аэрофлота" в этом году составили 32,8 млрд рублей.

Что касается всей отрасли, то, по данным ассоциации, за 9 месяцев 2018 года общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на 43%, или на 87 млрд рублей, до 288 млрд рублей. Потребление топлива - только на 9%, до 7 млн тонн.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров сообщал, что операционный убыток авиакомпаний РФ по итогам 2018 года может составить 37-39 млрд рублей. По оперативным данным за 9 месяцев этого года, общий убыток от операционной деятельности авиакомпаний составил более 19 млрд рублей. При этом убыток на внутренних рейсах увеличился в 7 раз и составил 34,5 млрд рублей, сообщал он.

"Принимая во внимание высокую конкуренцию на российским рынке пассажирских авиаперевозок, авиакомпании не могут компенсировать рост затрат на авиатопливо путем увеличения стоимости авиабилетов, - говорится в письме. - В конечном итоге это приводит к убыточной деятельности участников рынка, включая потенциальные банкротства перевозчиков".