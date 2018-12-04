Путин подписал закон о регулировании производства биоэтанола

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, сообщается на сайте Кремля.

Ранее соответствующий закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" был принят Госдумой 13 ноября 2018 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года.

"Федеральный закон направлен на развитие в Российской Федерации биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья", - отмечается в справке Государственно-правового управления. В частности, законом регулируются отношения в сфере производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве компонента автомобильного бензина высокого экологического класса.

Вводимые нормы

Законом вводятся нормы, согласно которым действие закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта не будет распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции и соответствующего техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному решением комиссии Таможенного союза.

Вводится понятие "биоэтанол", под которым понимается денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и (или) непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, установленных законом о госрегулировании этилового спирта, и содержащий не более 1% воды.

Определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Кроме того, предусматриваются специальные требования для оснащения оборудования, используемого для производства биоэтанола, средствами автоматического измерения и учета концентрации денатурирующих веществ.

Документом вводится запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Это обусловлено необходимостью исключения возможности использования биоэтанола, полученного из пищевого сырья, в качестве суррогата алкогольной продукции.

Предусматривается, что закон вступит в силу по истечении года после его официального опубликования.