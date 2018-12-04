Глава Роспотребнадзора выступила за разработку нового закона о турдеятельности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова выступает за разработку нового законопроекта, регулирующего деятельность туристической отрасли.

"Мы понимаем, что закон о защите прав потребителей требует изменений, в том числе кодификации и обновления всех законов, касающихся защиты прав потребителей. Ведь тот же закон о туристской деятельности, он от 1996 года, он был хорош, но только для своего этапа. Мир изменился, вся туристическая отрасль кардинально изменилась за этот период. Наша позиция - стране нужен новый закон о туристской услуге", - заявила Попова во вторник на заседании внутрифракционной группы под председательством первого замруководителя фракции "Единая Россия" Виктора Кидяева.

Вопрос о защите прав потребителей в сфере туристских услуг на заседании поднял член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван Белеков. Он пояснил, что в депутатскую приемную регулярно поступают обращения от избирателей в связи с нарушениями, которые допускают авиакомпании, туроператоры и их партнеры, посредники. И часто они не несут никакой ответственности перед обманутыми клиентами, отметил депутат.

По словам Поповой, поддержка таких потребителей ведется постоянно - информация собирается, в частности, при помощи горячей линии и через официальный сайт ведомства, где опубликованы формы жалоб и обращений. В то же время, по ее словам, "в этой сфере тоже требуется серьезная законодательная инициатива".