Бизнесмен Гапонцев оспорил в суде включение "кремлевский доклад" минфина США

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Российский бизнесмен Валентин Гапонцев, гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics, обратился в суд столичного округа Колумбия с требованием исключить его из составленного министерством финансов США так называемого кремлевского доклада - списка российских чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к руководству РФ. Об этом говорится в судебном документе инстанции, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

В качестве ответчиков выступают министерство финансов США и сам министр финансов Стивен Мнучин. Бизнесмен просит суд признать "незаконным и отменить решение министра признать Гапонцева российским олигархом". По его мнению, американское ведомство не провело "серьезного расследования" при составлении "списка олигархов". "Министр по сути скопировал список российских миллиардеров из выпуска журнала Forbes от 28 марта 2017 года", - говорится в исковом заявлении.

Гапонцев убежден, что его нельзя считать российским олигархом: он является гражданином США с 2008 года и резидентом штата Массачусетс, хоть и сохранил также российский паспорт. "Более 98% активов Гапонцева находятся в Соединенных Штатах. Состояние Гапонцева получено им практически полностью за счет созданных им инноваций и успеха компании IPG Photonics", - отмечается в судебном документе.

По словам юристов Гапонцева, включение его в кремлевский доклад создало препятствия для ведения бизнеса в США. Так, в некоторых базах для проверки контрагентов он теперь значится как "проблемный". Согласно иску, это может привести к тому, что другие компании "могут отказаться вести бизнес с обозначенным таким образом человеком или любыми другими организациями, связанными с ним".

29 января 2018 года, в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", министерство финансов США обнародовало так называемый кремлевский доклад - список из 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по мнению Вашингтона, к руководству РФ.

Этот список не является санкционным - на его фигурантов не распространяются какие-либо ограничения или запреты. Тем не менее, считается, что документ представляет собой сигнал для их бизнес-партнеров, указывающий, что взаимодействие с ними связано с высокими рисками, так как создает фактические основания для возможного введения санкций в будущем. Документ также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией".