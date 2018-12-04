ТОР "Каспийск" в Дагестане расширена на 130 гектаров

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск" в Дагестане расширены на 130 га - в нее включена инвестиционная площадка "Уйташ". Об этом сообщается в пресс-релизе, разосланном во вторник пресс-службой министерства экономики и территориального развития региона.

"Дмитрий Медведев утвердил расширение территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Каспийск" на 130 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, постановление правительства РФ о соответствующих изменениях подписано 30 ноября.

"Теперь территория льготного налогообложения охватывает все земли Каспийска, включая инвестиционную площадку "Уйташ", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, по данным минэкономразвития республики, "более чем в два раза расширен перечень видов деятельности, которые предполагают преференции от государства".

Повысить инвестпривлекательность

"Новой редакцией документа, регламентирующего деятельность ТОСЭР, количество классов ОКВЭД дополнено 13 пунктами", - сообщили в министерстве.

"Озвученные изменения значительно расширят круг производителей, желающих создать производство на территории ТОСЭР "Каспийск", что, в свою очередь, позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать новые постоянные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность Дагестана", - отметили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что Минэкономразвития России одобрило две заявки от Дагестана - о создании ТОСЭР "Дагестанские Огни" и включении в границы ТОСЭР "Каспийск" инвестиционной площадки "Уйташ".

Эти решения позволят привлечь 17 резидентов, при этом совокупный объем инвестиций составит 5,2 млрд рублей, а также будет создано около 1200 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Инвестплощадка и налоговые льготы

Инвестиционная площадка "Уйташ" действует в городе Каспийске, инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств, на территории свои проекты реализуют два инвестора. Включение площадки в состав территории опережающего развития позволит привлечь новых инвесторов за счет дополнительных преференций и налоговых льгот.

В Дагестане принят закон, который предоставляет налоговые льготы резидентам ТОР "Каспийск". Законопроектом предоставляются льготы по налогу на прибыль для участников, установлены ставки в размере 5% в течение пяти лет и в размере 10% на период с шестого по десятый годы. Также предполагается освобождение резидентов от налога на имущество на 10 лет.

ТОР "Каспийск"

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде 24 марта 2017 года. Режим ТОР действует на протяжении десяти лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента ТОР "Каспийск" является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.

Соглашения о намерении стать резидентами ТОР "Каспийск" подписаны с 16 компаниями, многие из которых - местные предприятия, расширяющие свои производства.

Статус резидента имеют три компании - ООО НПП "Инкомтех", реализующее проект по созданию производства композитных материалов, ООО "Дагинновации" с проектом по изготовлению оборудования для производства композитных материалов, а также ООО "Каспийский завод стекловолокна". Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет около 3 млрд рублей, в ходе их реализации планируется создать около 500 рабочих мест.