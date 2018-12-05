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"Ъ": Красноярскому краю нужно 6,7 млрд рублей на строительство ж/д ветки до аэропорта

Регион не может обеспечить финансирование из-за дефицита краевого бюджета, а также расходов на проведение XXIX Зимней универсиады 2019 года, отмечает издание

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Красноярского края просит у Минтранса выделить из бюджета 6,7 млрд рублей на железнодорожную ветку от Красноярска до аэропорта Емельяново, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо губернатора края Александра Усса министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

Регион обеспечить финансирование не готов, среди причин: дефицит краевого бюджета, высокая стоимость проекта, а также расходы на проведение XXIX Зимней универсиады 2019 года. Общая стоимость проекта - 7,7 млрд рублей. Предполагается, что ОАО "РЖД" возьмет часть расходов на себя. Компания может профинансировать проект на 12%.

В свою очередь в Минтрансе сомневаются в эффективности проекта и не включают его в план финансирования.

Пока что в Красноярске, чтобы частично решить проблему, запускают автобусы шаттлы.

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РоссияДитрих, Евгений ИвановичУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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