Минфин выступает за сбалансированное решение по вопросу "ипотечных каникул"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минфин считает идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан хорошей, но инициатива требует тщательной проработки и поиска баланса интересов всех сторон. Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя инициативу Банка России разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях.

"Текста не видел, но идея такая в воздухе витает довольно давно", - сказал Моисеев, отметив, что такого рода решению подталкивает работа с ипотечными заемщиками, попавшими в тяжелое жизненное положение. "Другой вопрос, который всегда возникает: за чей счет банкет?" - добавил замминистра. Он уточнил, что если кредитная организация станет "прощать долги каждому второму", тогда ставка по кредитам для остальных людей "должна вырасти на ту сумму, которую банк простил".

По его словам, необходимо искать сбалансированное решение. Оно должно защищать не только тех, кто попали в тяжелое жизненное положение, но еще и граждан, у которых есть депозиты в банке. "Чтобы списание кредитов не привело к тому, что банк не смог расплатиться с кредиторами", - отметил замминистра.

Также замминистра указал, что необходимо не допустить роста ставок по кредитам. Вместе с тем Моисеев подчеркнул, что "идея по ипотечным каникулам хорошая", ведомство будет над этим работать. При этом он заключил, что к данному вопросу необходимо "очень тщательно подойти, аккуратно".