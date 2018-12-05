Минэкономразвития Украины: менее 15% госпредприятий страны приносят прибыль

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Менее 500 предприятий из почти 3,5 тыс., находящихся в собственности правительства Украины, приносят прибыль. Об этом в среду заявил министр экономического развития и торговли страны Степан Кубив.

"Из 3 тыс. 444 предприятий, работающих на Украине, прибыль приносят не более 500", - цитирует его агентство УНИАН.

По его словам, часть убыточных компаний преднамеренно банкротят, чтобы использовать их территорию для строительства.

Власти, которые пришли к управлению Украиной после государственного переворота в 2014 году, объявили курс на приватизацию находящихся в госсобственности имущества, однако эти планы не находят оптимизма у потенциальных инвесторов. В минувшем году от приватизации планировалось получить 17 млрд гривен (около $612 млн), а реальные поступления составили около 1 млрд гривен ($36 млн). В 2016 году прибыль от приватизации составила менее 1% от запланированной изначально.

В мае текущего года украинское правительство утвердило новый перечень предприятий для приватизации в 2018 году. В него вошли 26 компаний, среди которых Одесский припортовый завод, компания "Турбоатом", пять энергоснабжающих компаний, четыре теплоэлектроцентрали, компания "Азовмаш", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Сумыхимпром", "Центрэнерго" и ряд других предприятий в сфере машиностроения, аграрной промышленности, железнодорожного транспорта.