Два проекта с инвестициями более 200 млн рублей одобрены в ТОР "Набережные Челны"

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Две новые компании стали резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Набережные Челны", они планируют вложить в новое производство более 200 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

"На заседании комиссии по рассмотрению заявок <…> в ТОР "Набережные Челны" были включены два новых резидента. Это ООО "Графит Плюс", производит электрографитные щетки. <…> Вторая компания - ООО "Зиас Машинери Поволжье", занимается производством новой линейки кронштейнов и профилей ZIAS", - говорится в сообщении.

Инвестиции ООО "Графит Плюс" составят порядка 178 млн рублей, компания трудоустроит 120 человек. Компания "Зиас Машинери Поволжье" вложит в производство 66 млн рублей, будет создано 31 рабочее место.

"Зиас - это новая компания, она из Алтайского края, у них есть предприятие в Новоалтайске, сейчас они решили в Набережных Челнах открыть производство крепежных элементов для навесных фасадов. Рынок сбыта у них в Москве находится на сегодняшний день. Одним из инвесторов второго резидента является группа компаний "Татэлектромаш" - это новое предприятие, новое направление. Они будут выпускать графитовые щетки для электродвигателей хорошего качества", - пояснил ТАСС заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев.

Ранее для реализации в ТОР "Набережные Челны" было одобрено 30 заявок от различных компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 33 млрд рублей, 15 млрд рублей из которых вложены в создание производств.