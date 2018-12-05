Предприятие Карачаево-Черкесии в 2019 году поставит в Иран 500 тонн баранины

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Одно из старейших агропромышленных предприятий Карачаево-Черкесии "Кавказ-Мясо" заключило второй контракт на поставку в 2019 году 500 т баранины в Иран. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"Поставки из Карачаево-Черкесии в Иран начались в 2018 году, согласно заключенному на год контракту, ОАО РАПП "Кавказ-Мясо" направило в исламскую республику 500 т баранины. В этом году заключен второй контракт на поставку такого же объема продукции в 2019 году. Планируется заключение договоров до 2024 года", - говорится в сообщении.

Первый договор о сотрудничестве между одним из старейших агропромышленных предприятий КЧР "Кавказ-Мясо" и группой компаний "Илокават" (Иран) был подписан в конце 2017 года во Владикавказе на Международной научно-практической конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества".